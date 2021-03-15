Объявлены лауреаты премии «Грэмми»
09:05 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В США объявлены лауреаты премии «Грэмми». Песней года стала композиция о протестах против расизма «Я не могу дышать», название которой отсылает к последним словам убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Награду получила 23-летняя Габриэла Уилсон, которая выступает под псевдонимом H.E.R.
В категории «Лучшая запись года» награду забрала Билли Айлиш с Everything I Wanted. Лучшим альбомом года был признан Folklore Тейлор Свифт. Лучшим новым исполнителем назвали американскую реп-певицу Megan Thee Stallion. В номинации «Лучший ремикс» победил казахстанский диджей Imanbek. 20-летний Иманбек Зейкенов стал первым музыкантом из Казахстана, которого номинировали в США на престижную награду. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 15.03.2021
- Сторонники Меркель, по предварительным данным, проигрывают местные выборы в двух регионах ФРГ
- 10:00 15.03.2021
- Депутат Рады назвал причину изменения позиции Китая по Крыму
- 09:32 15.03.2021
- Учредитель покинул премию «Белый слон» из-за решения наградить Навального
- 09:20 15.03.2021
- Налоговый вычет за спорт предполагают распространить на детей
- 09:00 15.03.2021
- США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире - SIPRI
- 08:57 15.03.2021
- В ковидных госпиталях Москвы применяется новый цифровой помощник для оценки риска ухудшения состояния пациентов
- 20:05 14.03.2021
- В ФНС рассказали, зачем налоговикам доступ к банковским тайнам граждан
- 19:14 14.03.2021
- Часть пациентов с COVID-19 отправят из Парижа в другие города поездами
- 17:38 14.03.2021
- AstraZeneca сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Чехию
- 16:08 14.03.2021
- В Британии ждут новую волну COVID-19 и полагают, что вирус никуда не уйдет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать