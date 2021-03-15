09:05 Источник: Эхо Москвы

В США объявлены лауреаты премии «Грэмми». Песней года стала композиция о протестах против расизма «Я не могу дышать», название которой отсылает к последним словам убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Награду получила 23-летняя Габриэла Уилсон, которая выступает под псевдонимом H.E.R.

В категории «Лучшая запись года» награду забрала Билли Айлиш с Everything I Wanted. Лучшим альбомом года был признан Folklore Тейлор Свифт. Лучшим новым исполнителем назвали американскую реп-певицу Megan Thee Stallion. В номинации «Лучший ремикс» победил казахстанский диджей Imanbek. 20-летний Иманбек Зейкенов стал первым музыкантом из Казахстана, которого номинировали в США на престижную награду. Эхо Москвы