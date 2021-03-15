Налоговый вычет за спорт предполагают распространить на детей

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Законопроект о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за траты на физкультурно-оздоровительные услуги ко второму чтению будет изменен, сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы по бюджетам и налогам от «Единой России» Валерий Скруг. По его словам, по новой версии проекта предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей»,— сказал господин Скруг «Парламентской газете». Издание отмечает, что налоговый вычет можно получить в том числе за подопечных и усыновленных детей. Коммерсантъ