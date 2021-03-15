Учредитель покинул премию «Белый слон» из-за решения наградить Навального
09:32 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей кинопремии «Белый слон» из-за решения наградить политика Алексея Навального и его соратников. Премию в номинации «Событие года» им хотели вручить за серию новаторских документальных фильмов-расследований.
Алексея Навального достойным премии «Белый слон» посчитали большинство членов экспертного совета, в числе которых в частности кинокритики Антон Долин, Юрий Гладильщиков и режиссер Любовь Аркус.
Однако это решение впервые за двадцатидвухлетнюю историю премии спровоцировало конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов. Она выступала учредителем и организатором, но после номинации Навального Гильдия сняла с себя соответствующие обязанности. Это произошло еще в конце февраля, тогда заявление опубликовал президент Гильдии Кирилл Разлогов. В нем про Навального ничего не говорится, зато сказано, что поводом для конфликта стали попытки отдать ведущую роль в принятии решений экспертам, не являющимся членами Союза кинематографистов. Между тем, в только опубликованном заявлении экспертного совета говорится, что его члены столкнулись с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность из-за награждения Навального. В экспертном совете полагают, что возникшее противостояние наносит ущерб репутации Гильдии, остающейся заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов.
Одно из последних расследований Алексея Навального под названием «Дворец для Путина» посмотрели на YouTube более 114 миллионов раз. Самого политика отправили в колонию по делу «Ив Роше». Эхо Москвы
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