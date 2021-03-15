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НОВОСТИ

Депутат Рады назвал причину изменения позиции Китая по Крыму

10:00 15.03.2021 Источник: РБК

Визит китайской делегации в Крым — это ответ КНР на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич». Об этом написал в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — сообщил Рабинович.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть в государственную собственность производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок ПАО «Мотор Сич».

В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций «Мотор Сич», однако в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку. Два года спустя суд по ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) наложил на них арест.  РБК

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