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Сторонники Меркель, по предварительным данным, проигрывают местные выборы в двух регионах ФРГ

10:05 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Сторонники канцлера Ангелы Меркель, по предварительным данным, проигрывают местные выборы в двух регионах Германии. Согласно опросам избирателей на выходе с участков для голосования, Христианско-демократический союз занимает вторые места в землях Баден-Вюртенберг и Рейнланд-Пфальц, 24% и 27% соответственно — это худшие результаты партии в ее истории, отмечает телеканал ARD.

В первом регионе побеждает партия «Зеленые», во втором — Социал-демократическая партия Германии.  Эхо Москвы

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