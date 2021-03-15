В Пекине из-за песчаной бури отменены более 400 авиарейсов
10:20 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы
В столице Китая отменено более 400 авиарейсов из-за песчаной бури. Она также привела к пробкам на дорогах. Видимость в Пекине не превышает тысячи метров. Людей призывают по возможности не выходить на улицу. Экологи отмечают, что загрязнение в некоторых районах в 160 раз выше нормы. Эхо Москвы
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