В Пекине из-за песчаной бури отменены более 400 авиарейсов

10:20 Источник: Эхо Москвы

В столице Китая отменено более 400 авиарейсов из-за песчаной бури. Она также привела к пробкам на дорогах. Видимость в Пекине не превышает тысячи метров. Людей призывают по возможности не выходить на улицу. Экологи отмечают, что загрязнение в некоторых районах в 160 раз выше нормы. Эхо Москвы