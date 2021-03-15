0
0
131
НОВОСТИ

Для молодых учителей предложили ввести единый федеральный оклад

10:32 15.03.2021

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

По её словам, это необходимо в связи с тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своём регионе, считает парламентарий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 15.03.2021
В России выявили 9 437 заразившихся коронавирусом за сутки
0
37
11:20 15.03.2021
МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом
0
88
11:05 15.03.2021
Более трети россиян не сообщают начальству о допущенных в работе несущественных ошибках - опрос
0
104
11:00 15.03.2021
ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" - Reuters
0
121
10:20 15.03.2021
В Пекине из-за песчаной бури отменены более 400 авиарейсов
0
152
10:05 15.03.2021
Сторонники Меркель, по предварительным данным, проигрывают местные выборы в двух регионах ФРГ
0
194
10:00 15.03.2021
Депутат Рады назвал причину изменения позиции Китая по Крыму
0
251
09:32 15.03.2021
Учредитель покинул премию «Белый слон» из-за решения наградить Навального
0
284
09:20 15.03.2021
Налоговый вычет за спорт предполагают распространить на детей
0
211
09:05 15.03.2021
Объявлены лауреаты премии «Грэмми»
0
256

Возврат к списку