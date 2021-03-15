Для молодых учителей предложили ввести единый федеральный оклад

10:32

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. Копия письма на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

По её словам, это необходимо в связи с тем, что по регионам страны уровень МРОТ разный и зарплаты учителей отличаются в разы.

Инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своём регионе, считает парламентарий.