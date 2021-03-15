ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" - Reuters
11:00 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V", чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.
По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V". Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.
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