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ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" - Reuters

11:00 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V", чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V". Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

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