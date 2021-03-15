Более трети россиян не сообщают начальству о допущенных в работе несущественных ошибках - опрос

11:05 Источник: Интерфакс

Не информируют своё руководство о допущенных в ходе работы ошибках и просчетах 41% работающих россиян в случае, если с их точки зрения, данные промахи не являются значительными и не будут иметь серьезные последствия, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что среди респондентов в возрасте 45 лет и старше такую позицию занимает каждый второй (51%).

В свою очередь столько же - 41% россиян - непременно сообщают руководству о своих ошибках вне зависимости от их масштаба, среди респондентов в возрасте 18-24 лет так поступают более половины (55%), показывает опрос.

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) работающий россиянин уверен, что никогда не допускал ошибки в своей трудовой деятельности.

Согласно результатам исследования, 3% работающих сограждан не сообщают о своих ошибках начальству вне зависимости от степени серьезности ошибок.