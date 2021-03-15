Трех российских футболистов ФИФА подозревает в нарушении антидопинговых правил в 2013 году
12:00 15.03.2021 Источник: Интерфакс
Международная федерация футбола уведомила Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарных дел в отношении двух футболистов и одной футболистки, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, сообщает пресс-служба РФС.
"Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды", - говорится в сообщении.
"Вся необходимая информация доведена до указанных лиц и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу", - отмечается в пресс-релизе.
В РФС подчеркнули, что "под национальными сборными командами имеются в виду взрослые женская и мужская национальная сборные", которыми руководят Станислав Черчесов и Юрий Красножан соответственно.
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