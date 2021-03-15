В России выявили 9 437 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 437, до 4 400 045. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.

Число вылечившихся после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 447. Всего уже выздоровели 4 003 576 человек. Доля выписанных пациентов, по данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 против 395 днем ранее, до 92 494. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,1%, следует из данных штаба.