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Мост обрушился под грузовиком в Дагестане, пострадал один человек

12:20 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек пострадал при обрушении моста во время проезда грузового автомобиля в Дагестане. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "Камаз" обрушился мост. По предварительным данным, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались 3 населенных пункта", - сообщили в пресс-службе.

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