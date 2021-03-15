Мост обрушился под грузовиком в Дагестане, пострадал один человек
12:20 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек пострадал при обрушении моста во время проезда грузового автомобиля в Дагестане. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"Поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "Камаз" обрушился мост. По предварительным данным, пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались 3 населенных пункта", - сообщили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 13:05 15.03.2021
- Хуситы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
- 13:00 15.03.2021
- Заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относится к РФ - Песков
- 12:32 15.03.2021
- Роналду превзошел Пеле по числу забитых голов
- 12:05 15.03.2021
- За время операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих
- 12:00 15.03.2021
- Трех российских футболистов ФИФА подозревает в нарушении антидопинговых правил в 2013 году
- 11:32 15.03.2021
- В России выявили 9 437 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 15.03.2021
- МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом
- 11:05 15.03.2021
- Более трети россиян не сообщают начальству о допущенных в работе несущественных ошибках - опрос
- 11:00 15.03.2021
- ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" - Reuters
- 10:32 15.03.2021
- Для молодых учителей предложили ввести единый федеральный оклад
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать