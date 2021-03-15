Роналду превзошел Пеле по числу забитых голов

12:32 Источник: Эхо Москвы

Криштиану Роналду превзошел знаменитого футболиста Пеле по числу забитых голов. Португальский нападающий «Ювентуса» накануне в матче чемпионата Италии с «Кальяри» забил за полчаса три мяча. Встреча закончилась со счетом 3:1.

После этого у Роналду стало 770 голов в официальных играх. У Пеле — 767.



Всего три мяча остается забить Роналду, чтобы получить звание лучшего бомбардира за всю историю футбола. Сейчас титул у бразильца Ромарио. Эхо Москвы

