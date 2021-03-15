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Роналду превзошел Пеле по числу забитых голов

12:32 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Криштиану Роналду превзошел знаменитого футболиста Пеле по числу забитых голов. Португальский нападающий «Ювентуса» накануне в матче чемпионата Италии с «Кальяри» забил за полчаса три мяча. Встреча закончилась со счетом 3:1.

После этого у Роналду стало 770 голов в официальных играх. У Пеле — 767.

Всего три мяча остается забить Роналду, чтобы получить звание лучшего бомбардира за всю историю футбола. Сейчас титул у бразильца Ромарио.  Эхо Москвы

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