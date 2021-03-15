Хуситы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
13:05 15.03.2021 Источник: Интерфакс
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что применили беспилотники с вооружением против базы ВВС "Кинг Халид" и международного аэропорта "Абха" на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сареа.
По его словам, беспилотники поразили намеченные цели.
В арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии, пока не прокомментировали заявления повстанцев, что их атака была успешной. В то же время в коалиции сообщили, что ее силы перехватили в понедельник утром беспилотник, выпущенный в сторону Хамис-Мушайта, где располагается база "Кинг Халид".
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