0
0
2
НОВОСТИ

Хуситы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии

13:05 15.03.2021 Источник: Интерфакс

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что применили беспилотники с вооружением против базы ВВС "Кинг Халид" и международного аэропорта "Абха" на юге Саудовской Аравии, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сареа.

По его словам, беспилотники поразили намеченные цели.

В арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии, пока не прокомментировали заявления повстанцев, что их атака была успешной. В то же время в коалиции сообщили, что ее силы перехватили в понедельник утром беспилотник, выпущенный в сторону Хамис-Мушайта, где располагается база "Кинг Халид".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 15.03.2021
Заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относится к РФ - Песков
0
47
12:32 15.03.2021
Роналду превзошел Пеле по числу забитых голов
0
102
12:20 15.03.2021
Мост обрушился под грузовиком в Дагестане, пострадал один человек
0
125
12:05 15.03.2021
За время операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих
0
188
12:00 15.03.2021
Трех российских футболистов ФИФА подозревает в нарушении антидопинговых правил в 2013 году
0
164
11:32 15.03.2021
В России выявили 9 437 заразившихся коронавирусом за сутки
0
177
11:20 15.03.2021
МИД КНР потребовал от Украины не политизировать взаимодействие китайских компаний с Крымом
0
236
11:05 15.03.2021
Более трети россиян не сообщают начальству о допущенных в работе несущественных ошибках - опрос
0
216
11:00 15.03.2021
ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" - Reuters
0
242
10:32 15.03.2021
Для молодых учителей предложили ввести единый федеральный оклад
0
271

Возврат к списку