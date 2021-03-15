США должны гарантировать, что повторно не выйдут из ядерной сделки - МИД Ирана
13:20 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США должны принять как условие, что повторно не выйдут из ядерной сделки, и тогда начало переговоров с Тегераном будет возможно. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"США вышли из ядерной сделки, и они должны принять как условие, что снова не пойдут по этому пути. В этом случае можно будет начать обсуждение в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) [по иранской ядерной программе]", - сказал он. Дипломат добавил, что в настоящий момент "Иран не ведет с США ни прямых, ни непрямых переговоров".
По его словам, "в разгар пандемии США прилагали все усилия, чтобы обрушить волну экономической войны против иранского народа, закрыть границы страны и довести торговлю Ирана до нуля".
12 марта помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки. Он выразил надежду, что США удастся не допустить появления у Ирана ядерного оружия путем дипломатии.
26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.
Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава администрации США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.
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