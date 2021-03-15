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Вакцинация на Украине не остановит пандемию, стране грозит новый локдаун - вице-спикер

13:32 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса на Украине неспособна остановить третью волну пандемии. Об этом заявила в понедельник вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

"Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии", - сказала она на согласительном совете депутатских групп и фракций, добавив, что в стране в связи с этим возможен новый жесткий карантин.

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