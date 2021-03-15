Почти четверть россиян не смогли бы и недели прожить без финансовых сложностей при потере работы - опрос
14:00 15.03.2021 Источник: РОСБАЛТ
Около 23% россиян полагают, что в случае потери работы финансовые трудности настигнут их уже через неделю. Таким образом, на поиск новой работы они отводят себе лишь несколько дней, показал опрос hh.ru.
Каждый пятый (20%) признался, что денег хватит ему на две недели безработного существования, 15% имеют сбережения на 1,5 месяца жизни без заработка.
Согласно опросу, у 11% респондентов есть, на что жить, в течение трех месяцев поиска новой работы в случае потери старой, 4% имею сбережения на полгода. И еще 3% отметили, что из-за отсутствия работы у них не возникнет никаких финансовых трудностей. Росбалт
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