0
0
95
НОВОСТИ

Почти четверть россиян не смогли бы и недели прожить без финансовых сложностей при потере работы - опрос

14:00 15.03.2021 Источник: РОСБАЛТ

Около 23% россиян полагают, что в случае потери работы финансовые трудности настигнут их уже через неделю. Таким образом, на поиск новой работы они отводят себе лишь несколько дней, показал опрос hh.ru.

Каждый пятый (20%) признался, что денег хватит ему на две недели безработного существования, 15% имеют сбережения на 1,5 месяца жизни без заработка.

Согласно опросу, у 11% респондентов есть, на что жить, в течение трех месяцев поиска новой работы в случае потери старой, 4% имею сбережения на полгода. И еще 3% отметили, что из-за отсутствия работы у них не возникнет никаких финансовых трудностей.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 15.03.2021
В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное химическое вещество
0
52
14:12 15.03.2021
Задержан начальник Астраханской таможни - источник
0
86
13:32 15.03.2021
Вакцинация на Украине не остановит пандемию, стране грозит новый локдаун - вице-спикер
0
168
13:20 15.03.2021
США должны гарантировать, что повторно не выйдут из ядерной сделки - МИД Ирана
0
170
13:05 15.03.2021
Хуситы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
0
199
13:00 15.03.2021
Заявление Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей вряд ли относится к РФ - Песков
0
182
12:32 15.03.2021
Роналду превзошел Пеле по числу забитых голов
0
197
12:20 15.03.2021
Мост обрушился под грузовиком в Дагестане, пострадал один человек
0
223
12:05 15.03.2021
За время операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих
0
291
12:00 15.03.2021
Трех российских футболистов ФИФА подозревает в нарушении антидопинговых правил в 2013 году
0
255

Возврат к списку