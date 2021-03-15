Почти четверть россиян не смогли бы и недели прожить без финансовых сложностей при потере работы - опрос

14:00 Источник: РОСБАЛТ

Около 23% россиян полагают, что в случае потери работы финансовые трудности настигнут их уже через неделю. Таким образом, на поиск новой работы они отводят себе лишь несколько дней, показал опрос hh.ru.

Каждый пятый (20%) признался, что денег хватит ему на две недели безработного существования, 15% имеют сбережения на 1,5 месяца жизни без заработка.

Согласно опросу, у 11% респондентов есть, на что жить, в течение трех месяцев поиска новой работы в случае потери старой, 4% имею сбережения на полгода. И еще 3% отметили, что из-за отсутствия работы у них не возникнет никаких финансовых трудностей. Росбалт