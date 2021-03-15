Задержан начальник Астраханской таможни - источник

14:12 Источник: Интерфакс

Начальник Астраханской таможни генерал Ильдар Саидов задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Сегодня Саидов задержан в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), возбужденного главным следственным управлением следственного комитета", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов.

"Саидов будет отконвоирован в Москву, где завтра планируется ходатайствовать о его аресте", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.