Задержан начальник Астраханской таможни - источник
14:12 15.03.2021 Источник: Интерфакс
Начальник Астраханской таможни генерал Ильдар Саидов задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
"Сегодня Саидов задержан в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), возбужденного главным следственным управлением следственного комитета", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов.
"Саидов будет отконвоирован в Москву, где завтра планируется ходатайствовать о его аресте", - сказал источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
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