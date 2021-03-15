В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное химическое вещество

14:32 Источник: Интерфакс

"Новая газета" сообщает о распылении в здании, где находится редакция, неизвестного химического вещества.

"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении на сайте издания.

В нем уточняется, что источник химического запаха пока не установлен, на месте (Потаповский переулок, 3) работают сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.