В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное химическое вещество
14:32 15.03.2021 Источник: Интерфакс
"Новая газета" сообщает о распылении в здании, где находится редакция, неизвестного химического вещества.
"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении на сайте издания.
В нем уточняется, что источник химического запаха пока не установлен, на месте (Потаповский переулок, 3) работают сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект.
"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.
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