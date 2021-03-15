В посольстве РФ в Мьянме усилены меры безопасности из-за обострения обстановки в стране

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры безопасности в посольстве России в Мьянме усилены в связи с обострением ситуации в этой стране, охранять диппредставительство помогают сотрудники местных правоохранительных органов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов.

"В связи с обострением внутриполитической обстановки [в Мьянме] в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов, - сказал он. - Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет".

"Призываем российских граждан, находящихся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей", - добавил дипломат.