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Алексей Навальный содержится в ИК-2 во Владимирской области - документы суда

15:32 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алексей Навальный в настоящее время содержится в ИК-2 во Владимирской области. Об этом сказано в имеющемся в распоряжении корр. ТАСС письме 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с госпитализацией блогера в Омске.

Уведомление о назначении рассмотрения жалобы направлено в том числе начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. В нем уточняется, что это сделано "для извещения Навального". Жалоба будет рассмотрена 16 марта.

Суд просит администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео- конференц-связи".

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