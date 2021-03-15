Должность Илона Маска в Tesla будет официально называться "технокороль"
16:00 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Должность главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий". Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
При этом финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь будет "мастером над монетой" (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериале "Игра престолов" по ее мотивам.
"С 15 марта 2021 года звания Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на "технокороля" и "мастера над монетой" соответственно", - указано в сообщении.
При этом отмечается, что Маск и Киркхорн сохранят свои должности в компании, то есть о каких-либо перестановках в руководстве речи не идет.
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