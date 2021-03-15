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В Ватикане отказались благословлять однополые пары - Конгрегация доктрины веры

16:12 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Об этом заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение.

"В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар", - отмечается в распространенном документе. "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" - отрицательный", - говорится в разъяснении.

Решение обосновывается тем, что такое благословение не было бы "законным", поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака - существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь".

При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Конгрегации доктрины веры, одной из старейших в Римской курии, подчеркивается, что церкви не отказывается в праве "принимать и заботиться" о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые "стремятся взращивать свою веру", пока "не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни". Далее в документе разъясняется природа таинств и их значение . "Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его часть своего мироздания", - говорится в разъяснении.

Ранее Папа Римский Франциск разрешил вернуть к причастию разведенных. Неточно переведенные с испанского на английский язык, неверно истолкованные и помещенные в некорректный контекст слова понтифика о гражданских союзах, использованные в документальном фильме о нем, в октябре прошлого года породили в СМИ волну спекуляций по поводу возможного признания однополых пар.

Франциск неоднократно выражал духовную заботу о людях нетрадиционной ориентации, указывая, что они не должны быть отвергнуты своей семьей (родителям, братьями), на любовь которой имеют право.

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