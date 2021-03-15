РАН обратилась к президенту с просьбой не подписывать законопроект о просветительской деятельности

16:32 Источник: Интерфакс

Российская академия наук обратилась к президенту РФ с просьбой не подписывать резонансную законодательную инициативу, регламентирующую просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов.

"Я в пятницу беседовал с президентом академии подробно на этот счёт... Суть состоит в том, что они написали письмо президенту с просьбой не подписывать его (закон - РФ). Позиция академии не изменилась - они против этого закона", - сказал Лукин на заседании комитета в понедельник.

По мнению сенатора, "правовая определенность невозможна в этом законе - что вы будете считать отвратительным и плохим и что хорошим".

В свою очередь член комитета, один из авторов законопроекта Андрей Климов отметил, что критики законопроекта не ознакомились с его содержанием должным образом. По его словам, после первого чтения законопроект изменился, и были сняты высказываемые озабоченности. "Этот закон никоим образом не регламентирует ни научную, ни образовательную деятельность", - сказал он.