РАН обратилась к президенту с просьбой не подписывать законопроект о просветительской деятельности
16:32 15.03.2021 Источник: Интерфакс
Российская академия наук обратилась к президенту РФ с просьбой не подписывать резонансную законодательную инициативу, регламентирующую просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов.
"Я в пятницу беседовал с президентом академии подробно на этот счёт... Суть состоит в том, что они написали письмо президенту с просьбой не подписывать его (закон - РФ). Позиция академии не изменилась - они против этого закона", - сказал Лукин на заседании комитета в понедельник.
По мнению сенатора, "правовая определенность невозможна в этом законе - что вы будете считать отвратительным и плохим и что хорошим".
В свою очередь член комитета, один из авторов законопроекта Андрей Климов отметил, что критики законопроекта не ознакомились с его содержанием должным образом. По его словам, после первого чтения законопроект изменился, и были сняты высказываемые озабоченности. "Этот закон никоим образом не регламентирует ни научную, ни образовательную деятельность", - сказал он.
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