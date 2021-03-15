Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Лондона за невыполнение сделки по Brexit

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС", - отмечается в нем.