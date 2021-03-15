17:12 Источник: Интерфакс

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана обнародовал кадры новой ракетной базы ВМС КСИР, на которой развернуты различные типы ракет, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

На представленных видеозаписях, в частности, можно увидеть подземное хранилище ракет.

Церемонию открытия базы в понедельник посетили командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири и другие высокопоставленные иранские военачальники.

"Сегодня в подчинение ВМС КСИР поступил элемент нашей (иранской - ИФ) ракетной мощи, который дает превосходство на поле боя и который был разработан отечественными экспертами и при помощи собственных ресурсов", - приводит "Мехр" слова Тангсири.

В свою очередь Салами отметил, что враги Ирана не смогли одержать над ним верх военным путем, и теперь прибегают к другим методам, включая введение санкций и экономическую войну.

По данным "Мехр", на базе ВМС КСИР развернуты различные типы крылатых и баллистических ракет разного радиуса действия.