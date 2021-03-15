Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей
17:32 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
"Мы направим Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь - более 1 млрд 100 млн рублей, - отметил он. - Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения".
Также правительство выделит Крыму и Севастополю 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов.
"Правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова [Крым]: на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым будет направлен 1 млрд рублей и еще 400 млн рублей [на эти же цели] - городу Севастополь", - проинформировал глава кабмина.
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