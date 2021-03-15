0
0
0
НОВОСТИ

Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей

17:32 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделит на водоснабжение в Крыму и Севастополе в общей сложности более 3 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Мы направим Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь - более 1 млрд 100 млн рублей, - отметил он. - Эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод, а также на модернизацию региональных сетей водоснабжения".

Также правительство выделит Крыму и Севастополю 1,4 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов.

"Правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова [Крым]: на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым будет направлен 1 млрд рублей и еще 400 млн рублей [на эти же цели] - городу Севастополь", - проинформировал глава кабмина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 15.03.2021
КСИР Ирана обнародовал кадры новой ракетной базы
0
99
17:00 15.03.2021
Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Лондона за невыполнение сделки по Brexit
0
129
16:32 15.03.2021
РАН обратилась к президенту с просьбой не подписывать законопроект о просветительской деятельности
0
172
16:12 15.03.2021
В Ватикане отказались благословлять однополые пары - Конгрегация доктрины веры
0
182
16:00 15.03.2021
Должность Илона Маска в Tesla будет официально называться "технокороль"
0
176
15:32 15.03.2021
Алексей Навальный содержится в ИК-2 во Владимирской области - документы суда
0
246
15:12 15.03.2021
В посольстве РФ в Мьянме усилены меры безопасности из-за обострения обстановки в стране
0
208
15:00 15.03.2021
Лавров провел в Москве встречу с главой фракции "Хезболлах" - МИД РФ
0
238
14:32 15.03.2021
В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное химическое вещество
0
349
14:12 15.03.2021
Задержан начальник Астраханской таможни - источник
0
320

Возврат к списку