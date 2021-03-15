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Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

18:44 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в качестве меры предосторожности приостановила применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минздраве ФРГ.

"Правительство ФРГ тем самым следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ - прим. ТАСС)", - отметили в ведомстве. Регулятор ФРГ указал на необходимость проведения новых исследований касательно возможных побочных эффектов в связи с применением препарата.

Власти Франции приостановили использование вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека") и Оксфордского университета в ожидании решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс- конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - сказал Макрон.

[обновлено 18:46]

Итальянское агентство по лекарствам приостановило использование вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca ("Астразенека") на всей территории страны.

Как сообщает в понедельник Минздрав республики, такое решение принято из предосторожности "в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран".


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