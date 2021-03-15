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Меган Маркл направила запросы по поводу жалоб на нее в Букингемский дворец

19:20 15.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Меган Маркл направила запросы в Букингемский дворец. Речь идёт о документах, связанных с жалобами на неё. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в королевской резиденции.

Ранее газета The Times сообщила, что в 2018 году бывший в то время пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских Джейсон Кнауф подал жалобу на Меган Маркл относительного того, что она своим поведением якобы вынудила двух его коллег уволиться и сильно осложнила работу ещё одного сотрудника.

По данным газеты, сейчас Маркл готовится дать отпор «клеветнической кампании». По словам источника, её офис направил письменный запрос «с требованием предоставить доказательства».

В ответ на это королева Великобритании Елизавета II передала запрос своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники занимаются поиском файлов. Ранее сообщалось, что Букингемский дворец привлёк юристов к расследованию жалобы на Меган Маркл.  Говорит Москва

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