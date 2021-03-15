Навальный подтвердил, что он содержится в исправительной колонии во Владимирской области
20:00 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Политик Алексей Навальный подтвердил, что он содержится в исправительной колонии во Владимирской области. Это следует из публикации, которая была размещена в инстаграме оппозиционера.
«Дружелюбный концлагерь» — так Навальный охарактеризовал колонию №2 в городе Покров, куда его доставили для отбывания наказания. По утверждениям политика, в исправительном учреждении существует жесткий режим и распорядок дня, при этом запрещены мат и жаргонные слова. Кроме того, Навальный рассказал, что за всеми, кто содержится в колонии, наблюдают через видеокамеры, а при малейших нарушениях составляется рапорт. Оппозиционер сравнил эти условия с антиутопическим романом Джорджа Оруэлла «1984» и предположил, что кто-то решил последовать «воспитанию через расчеловечивание». Он также отметил, что не увидел какого-либо насилия над заключенными, хотя и не исключил, что ранее такие случаи были. Кроме того, Навальный рассказал, что каждую ночь к нему приходит сотрудник ФСИН, который фиксирует, что политик находится на месте – это связано с тем, что ранее его поставили на учет как склонного к побегу. Публикация Навального сопровождается его старой фотографией с короткими волосами.
Навальный доставлен в колонию после того, как суды в Москве заменили ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Такое требование ранее выдвигала ФСИН, обвинив политика в нарушении правил испытательного срока. Эхо Москвы
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