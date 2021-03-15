На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Это "комбовирус", имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями, сообщил в понедельник украинскому изданию "Вести" глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область - прим. ТАСС), - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - процитировало издание Рубана.

Он добавил, что так называемый "украинский штамм" "выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад", и они уже проинформировали о нем ВОЗ.