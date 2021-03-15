0
0
87
НОВОСТИ

Кабмин внес в Думу законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

21:20 15.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности, которые предусматривают создание и ведение специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"Предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", - говорится в пояснительной записке. Такой банк данных создается для "обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности", и организации профилактических мероприятий.

Согласно инициативе, оператором системы будет выступать Минюст, он будет утверждать порядок ведения и использования банка данных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 15.03.2021
В Индии собираются полностью запретить криптовалюту
0
71
20:40 15.03.2021
На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса
0
188
20:00 15.03.2021
Навальный подтвердил, что он содержится в исправительной колонии во Владимирской области
0
237
19:20 15.03.2021
Меган Маркл направила запросы по поводу жалоб на нее в Букингемский дворец
0
290
18:44 15.03.2021
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca
0
332
18:00 15.03.2021
Кировский эксперт, нашедший этанол в крови ребенка, приговорен к исправительным работам
0
368
17:32 15.03.2021
Кабмин выделит на водоснабжение Крыма и Севастополя более 3 млрд рублей
0
387
17:12 15.03.2021
КСИР Ирана обнародовал кадры новой ракетной базы
0
374
17:00 15.03.2021
Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Лондона за невыполнение сделки по Brexit
0
443
16:32 15.03.2021
РАН обратилась к президенту с просьбой не подписывать законопроект о просветительской деятельности
0
484

Возврат к списку