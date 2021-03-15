Кабмин внес в Думу законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности, которые предусматривают создание и ведение специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"Предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", - говорится в пояснительной записке. Такой банк данных создается для "обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности", и организации профилактических мероприятий.

Согласно инициативе, оператором системы будет выступать Минюст, он будет утверждать порядок ведения и использования банка данных.