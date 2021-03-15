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В Индии собираются полностью запретить криптовалюту

22:00 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Индия решила полностью запретить криптовалюту. Правительство разработало соответствующий законопроект, пишет Reuter со ссылкой на источники. За хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу будет грозить штраф или уголовная ответственность. При этом гражданам дадут шесть месяцев, чтобы избавиться от криптовалютных активов. 

Если законопроект примут, Индия станет первой крупной экономикой, которая полностью запретит криптовалюты. Эхо Москвы

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