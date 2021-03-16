В РФ должна быть принята программа создания круглогодичных детских лагерей - Кузнецова
07:20 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы со своей стороны поддерживаем тему нацпроекта или федеральной целевой программы по поддержке лагерей и со своей стороны будем всячески стараться добиваться ее. Потому что за прошлое лето столько погибших детей у нас было, не охваченных летним отдыхом. Здесь вопрос не в том, чтобы они оздоровились, выехали куда-то, здесь вопрос жизни", - сказала Кузнецова.
По ее словам, в таком проекте речь должна идти о строительстве новых лагерей ввиду того, что инфраструктура существующих устарела и не соответствует современным требованиям. Она отметила, что на эти цели часть средств должны выделить федеральные власти, поскольку региональные бюджеты не справятся с полной суммой строительства.
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