В РФ должна быть принята программа создания круглогодичных детских лагерей - Кузнецова

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа строительства круглогодичных детских лагерей, финансируемая из федерального бюджета, должна быть принята в РФ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время личного приема граждан в Иркутске.



"Мы со своей стороны поддерживаем тему нацпроекта или федеральной целевой программы по поддержке лагерей и со своей стороны будем всячески стараться добиваться ее. Потому что за прошлое лето столько погибших детей у нас было, не охваченных летним отдыхом. Здесь вопрос не в том, чтобы они оздоровились, выехали куда-то, здесь вопрос жизни", - сказала Кузнецова.



По ее словам, в таком проекте речь должна идти о строительстве новых лагерей ввиду того, что инфраструктура существующих устарела и не соответствует современным требованиям. Она отметила, что на эти цели часть средств должны выделить федеральные власти, поскольку региональные бюджеты не справятся с полной суммой строительства.



