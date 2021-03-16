В Челябинской области сошло с рельсов 17 вагонов грузового состава с углем

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать груженных углем вагонов сошли с рельсов на 1 978 километре перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Пострадавших нет, сообщает во вторник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.



"По предварительным данным, 16 марта 2021 года в 05:20 (03:20 мск) на 1 978 километре перегона Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 17 грузовых вагонов, груженных углем. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно", - сказано в сообщении.



По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. В частности, опрашиваются работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



