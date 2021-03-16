В аэропорту Новосибирска при взлете самолета S7 произошли неполадки с двигателем
08:20 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после возвращения пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом.
В пресс-службе иркутского аэропорта ТАСС подтвердили информацию о технических неполадках на борту и замене самолета. Как следует из данных онлайн-табло, рейс был выполнен в соответствии с графиком и приземлился в Иркутске в 08:04 (03:04 мск).
НОВОСТИ
- 09:05 16.03.2021
- Пьяным водителям могут увеличить наказание
- 09:00 16.03.2021
- Растет список стран, приостановивших использование вакцины AstraZeneca
- 08:10 16.03.2021
- Переговоры министров обороны Японии и США начались в Токио
- 07:40 16.03.2021
- В РФ обнаружен южноафриканский штамм коронавируса - Роспотребнадзор
- 07:30 16.03.2021
- В Челябинской области сошло с рельсов 17 вагонов грузового состава с углем
- 07:20 16.03.2021
- В РФ должна быть принята программа создания круглогодичных детских лагерей - Кузнецова
- 22:40 15.03.2021
- Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств выступили против проведения выставки Евгении Васильевой
- 22:00 15.03.2021
- В Индии собираются полностью запретить криптовалюту
- 21:20 15.03.2021
- Кабмин внес в Думу законопроект о создании банка данных экстремистских материалов
- 20:40 15.03.2021
- На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать