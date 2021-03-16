В аэропорту Новосибирска при взлете самолета S7 произошли неполадки с двигателем

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Иркутск, после взлета вернулся в аэропорт Толмачево из-за неполадок с двигателем, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.



"Рейс S7 из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после возвращения пассажиры были отправлены в Иркутск резервным бортом.



В пресс-службе иркутского аэропорта ТАСС подтвердили информацию о технических неполадках на борту и замене самолета. Как следует из данных онлайн-табло, рейс был выполнен в соответствии с графиком и приземлился в Иркутске в 08:04 (03:04 мск).



