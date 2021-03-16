Растет список стран, приостановивших использование вакцины AstraZeneca
09:00 16.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Расширяется список стран, приостановивших использование вакцины AstraZeneca. Соответствующее решение, в частности, приняли Португалия, Словения, Латвия и Кипр. Ранее в числе европейских государств, временно отказавшихся от препарата, оказались в том числе Германия, Испания, Франция и Италия. Это произошло на фоне сообщений об образовании тромбов у некоторых людей, сделавших прививку.
Послезавтра европейский регулятор должен представить результаты исследования AstraZeneca на этот счет. Сама компания-разработчик отвергает связь между прививкой и ухудшением здоровья. Свидетельств этому также пока не нашла Всемирная организация здравоохранения. Эхо Москвы
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