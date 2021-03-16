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НОВОСТИ

Пьяным водителям могут увеличить наказание

09:05 16.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Действующие санкции, поясняют необходимость корректировки законодательства в МВД, не дают должного эффекта: нетрезвые граждане садятся за руль даже после лишения прав и судимости.

Эксперты считают, что поправки не сработают и на сей раз. Коммерсантъ

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