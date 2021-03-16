09:20 Источник: Газета.Ru

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдет зимой 2022 года, передает New York Times.

Ромни отметил, что необходим экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, а зрители должны остаться дома, чтобы Коммунистическая партия Китая не получила доход от билетов и отелей.

«Президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас», — отметил Ромни.

Ранее Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года. Газета.Ru