ЦБ РФ до конца года может поднять ключевую ставку до 6% - Bloomberg

09:32 Источник: Эхо Москвы

Агентство Bloomberg сообщает, что Центробанк России до конца года может поднять ключевую ставку до 6%. По словам источника, это связано с планами правительства по увеличению расходов бюджета, а также с инфляционными рисками.

Недавно ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, но глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала понять, что снижать ставку, как в прошлом году, уже не будут. Ключевая ставка ЦБ влияет, в том числе на доступность ипотечных кредитов. Эхо Москвы