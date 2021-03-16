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НОВОСТИ

ЦБ РФ до конца года может поднять ключевую ставку до 6% - Bloomberg

09:32 16.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Агентство Bloomberg сообщает, что Центробанк России до конца года может поднять ключевую ставку до 6%. По словам источника, это связано с планами правительства по увеличению расходов бюджета, а также с инфляционными рисками.

Недавно ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, но глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала понять, что снижать ставку, как в прошлом году, уже не будут. Ключевая ставка ЦБ влияет, в том числе на доступность ипотечных кредитов.  Эхо Москвы

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