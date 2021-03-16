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Газета "Вашингтон пост" признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил

10:00 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник похвалил газету "Вашингтон пост" после того, как издание признало, что приписало бывшему американскому лидеру в одной из своих статей слова, которые он никогда не говорил. Заявление экс-хозяина Белого дома опубликовал в "Твиттере" интернет-портал "Дейли коллер".

"Вашингтон пост" только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия", - написал Трамп. "Хотя я ценю то, что "Вашингтон пост" внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой", - пояснил бывший президент свою позицию. "В любом случае я благодарю "Вашингтон пост" за исправление", - добавил республиканец.

Издание ранее сопроводило опубликованную в январе статью комментарием, в котором признало, что в оригинальной ее версии Трампу были приписаны слова, которые он не говорил. В новой редакции были исправлены и заголовок, и цитаты. "Через два месяца после публикации этого материала секретарь штата Джорджия обнародовал аудиозапись декабрьского телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой следственной группы по выборам в штате. Запись показала, что "Вашингтон пост" привела неверную цитату из комментариев Трампа во время звонка, опираясь на информацию, которую предоставил источник. Трамп не говорил следователю, чтобы она "нашла подтасовки", и не говорил, что она станет "национальным героем", если сделает это", - признало издание.

В январе "Вашингтон пост" утверждала, что Трамп звонил в конце декабря прошлого года главе следственной группы при секретаре Джорджии и сказал ей, что она должна "найти подтасовки" на выборах 3 ноября в штате. Согласно опубликованной позднее аудиозаписи разговора, Трамп вместо этого призывал ее обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где она "найдет невероятные вещи, мошенничество", о котором, по его словам, поступила информация "от действительно надежных источников".

Издание изначально приводило мнение экспертов, которые считали слова Трампа попыткой вмешаться в продолжающееся расследование и заявляли, что они могут быть расценены как препятствие правосудию или иное уголовное преступление.

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Джо Байден. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. В ночь с 6 на 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация прошла 20 января.

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