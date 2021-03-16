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НОВОСТИ

Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума - Мурашко

10:05 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле. Это ниже ожидаемого показателя на 8,5%, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле - это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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