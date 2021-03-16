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НОВОСТИ

Депутат предложил снизить НДС на стройматериалы в два раза

10:20 16.03.2021

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

По словам депутата, одно из недавних исследований показало, что каждый пятый россиянин не имеет своего жилья, что свидетельствует о необходимости выработки новых решений, направленных на снижение затрат, которые связаны с приобретением или строительством собственного жилья.

Одним из таких решений, считает Власов, может стать снижение ставки НДС на строительные материалы и оборудование, что привело бы к снижению цен на данную категорию товаров.

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