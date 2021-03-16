Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до четырехлетнего минимума
10:32 16.03.2021 Источник: РБК
В начале 2021 года российские банки продолжили ужесточать подход к выдаче ипотеки. В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума — 63,8 против 69,1% в декабре, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК.
Предыдущий минимум был в феврале 2017 года, когда показатель составлял 63,9%, статистикой за более ранние периоды бюро не располагает.
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