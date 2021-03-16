Школьные учебники пора заменить комплексами на основе искусственного интеллекта - НИУ ВШЭ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование современных цифровых инструментов в очном учебном процессе позволит добиваться лучших образовательных результатов, о чем свидетельствует международный опыт. В связи с этим традиционные школьные учебники пора заменить цифровыми учебно-методическими комплексами на основе искусственного интеллекта, следует из аналитического доклада НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Необходимо обеспечить переход к принципиально новым цифровым учебно-методическим комплексам, частично или полностью замещающим традиционные учебники, построенным на технологиях искусственного интеллекта", - говорится в докладе.

Отмечается, что искусственный интеллект сможет "подстраиваться" под индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивать успешное освоение материала основной, отстающей и опережающей группами учеников, учащимися с выраженными особенностями восприятия.

Как указывают авторы, пандемия обнаружила, что невозможно полностью перевести учебный процесс в дистанционный формат, сохранив ту же эффективность. Вместе с тем анализ международного опыта показывает, что использование современных качественных цифровых инструментов в очном учебном процессе может позволить добиваться лучших образовательных результатов, прежде всего, за счет возможности учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося.

"Представленные на российском рынке цифровые образовательные ресурсы и сервисы дидактически и технологически отстают от лучшего мирового уровня и не используют возможностей, которые представляют современные цифровые технологии", - говорится в докладе.