Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита - депутат бундестага

11:05 Источник: РБК

Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита, заявил «РИА Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.

Говоря о причинах отказа государств признавать новый статус полуострова, он отметил, что в этом случае Западу придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

В конце февраля немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со стороны Украины со «средневековыми методами осады». РБК