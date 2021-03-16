Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита - депутат бундестага
11:05 16.03.2021 Источник: РБК
Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита, заявил «РИА Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.
Говоря о причинах отказа государств признавать новый статус полуострова, он отметил, что в этом случае Западу придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.
В конце февраля немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со стороны Украины со «средневековыми методами осады». РБК
НОВОСТИ
- 12:00 16.03.2021
- В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня
- 11:32 16.03.2021
- Число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140 - ООН
- 11:25 16.03.2021
- Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в феврале
- 11:20 16.03.2021
- В России выявили 9 393 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 16.03.2021
- Школьные учебники пора заменить комплексами на основе искусственного интеллекта - НИУ ВШЭ
- 10:32 16.03.2021
- Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до четырехлетнего минимума
- 10:20 16.03.2021
- Депутат предложил снизить НДС на стройматериалы в два раза
- 10:05 16.03.2021
- Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума - Мурашко
- 10:00 16.03.2021
- Газета "Вашингтон пост" признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
- 09:58 16.03.2021
- Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать