0
0
146
НОВОСТИ

Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита - депутат бундестага

11:05 16.03.2021 Источник: РБК

Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита, заявил «РИА Новости» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — считает Гердт.

Говоря о причинах отказа государств признавать новый статус полуострова, он отметил, что в этом случае Западу придется отказаться от планов по расширению НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

В конце февраля немецкий депутат сравнил водную блокаду Крыма со стороны Украины со «средневековыми методами осады».  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 16.03.2021
В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня
0
35
11:32 16.03.2021
Число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140 - ООН
0
88
11:25 16.03.2021
Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в феврале
0
106
11:20 16.03.2021
В России выявили 9 393 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
11:00 16.03.2021
Школьные учебники пора заменить комплексами на основе искусственного интеллекта - НИУ ВШЭ
0
133
10:32 16.03.2021
Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до четырехлетнего минимума
0
156
10:20 16.03.2021
Депутат предложил снизить НДС на стройматериалы в два раза
0
167
10:05 16.03.2021
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума - Мурашко
0
188
10:00 16.03.2021
Газета "Вашингтон пост" признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
0
223
09:58 16.03.2021
Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT
0
202

Возврат к списку