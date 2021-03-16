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В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня

12:00 16.03.2021 Источник: Интерфакс

Ускоренная модернизация КНР своих вооруженных является отчетливой и все более нарастающей угрозой для Тайваня, заявил журналистам и.о. помощника по Индо-Тихоокеанскому региону министра обороны США Дэвид Хелви.

"Подготовка к нештатным ситуациям в отношении Тайваня уже определенное время находится в фокусе военной модернизации Китая", - приводит его слова западные СМИ.

"Так что пока их (Китая - ИФ) потенциал увеличивается, очевидно, что мы очень внимательно следим за военным балансом в Тайванском заливе", - добавил он.

Эти заявления прозвучали на фоне поездки госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина в Японию и Южную Корею. По мнению многих аналитиков и наблюдателей, центральной темой этого тура станет противодействие влиянию Китая.

СМИ напоминают, что на прошлой неделе глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Филипп Дэвидсон предупредил, что в последующие шесть лет существует возможность высадки войск КНР на Тайвань. В Пекине в ответ обвинил адмирала в раздувании подобных угроз для оправдания оборонных затрат США и американского военного присутствия в регионе.

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