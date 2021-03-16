В России выявили 9 393 случая заражения коронавирусом за сутки
11:20 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 393, до 4 409 438, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 644. Всего уже вылечились 4 014 220 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 443 против 404 днем ранее, до 92 937. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,11%, следует из данных штаба.
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