Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в феврале

11:25

Московская область стала самым упоминаемым в СМИ российским регионом в контексте национальных проектов в феврале 2021 года. Подмосковье стало первым с результатом в 5,855 тыс сообщений, сообщает РИАМО со ссылкой на ТАСС. Второе место в списке самых упоминаемых в СМИ регионов по нацпроектам занял Краснодарский край, третье – Нижегородская область.



Наиболее интересными для СМИ темами стали обсуждение комитетом Мособлдумы реализации нацпроекта «Экология» и открытие для жителей региона новой общественной платформы по голосованию за объекты благоустройства. Кроме того, в СМИ обсуждали статистику по денежным выплатам для семей с новорожденными в рамках реализации нацпроекта «Демография».