0
0
88
НОВОСТИ

Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в феврале

11:25 16.03.2021

Московская область стала самым упоминаемым в СМИ российским регионом в контексте национальных проектов в феврале 2021 года. Подмосковье стало первым с результатом в 5,855 тыс сообщений, сообщает РИАМО со ссылкой на ТАСС. Второе место в списке самых упоминаемых в СМИ регионов по нацпроектам занял Краснодарский край, третье – Нижегородская область.

Наиболее интересными для СМИ темами стали обсуждение комитетом Мособлдумы реализации нацпроекта «Экология» и открытие для жителей региона новой общественной платформы по голосованию за объекты благоустройства. Кроме того, в СМИ обсуждали статистику по денежным выплатам для семей с новорожденными в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 16.03.2021
В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня
0
35
11:32 16.03.2021
Число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140 - ООН
0
88
11:20 16.03.2021
В России выявили 9 393 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
11:05 16.03.2021
Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита - депутат бундестага
0
164
11:00 16.03.2021
Школьные учебники пора заменить комплексами на основе искусственного интеллекта - НИУ ВШЭ
0
133
10:32 16.03.2021
Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до четырехлетнего минимума
0
156
10:20 16.03.2021
Депутат предложил снизить НДС на стройматериалы в два раза
0
167
10:05 16.03.2021
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума - Мурашко
0
188
10:00 16.03.2021
Газета "Вашингтон пост" признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
0
223
09:58 16.03.2021
Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT
0
202

Возврат к списку