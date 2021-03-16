В результате нападения на судно у берегов Нигерии похищен россиянин - посольство

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России оказался в числе похищенных в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии. Об этом сообщается во вторник на странице посольства РФ в этой африканской стране.

"По информации компании-судовладельца De Poli Shipmanagement, 12 марта с. г. в 210 милях от г. Лагоса (Нигерия) произошло пиратское нападение на судно MT Davide B. Похищен российский гражданин С. В. Вдовин в числе других членов экипажа", - указано в сообщении.

Посольство отметило, что в данный момент принимаются все возможные меры по установлению местонахождения гражданина РФ и его освобождению.